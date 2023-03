Tchad : Sarh, la ville des vélos

À chaque coin de rue, on peut apercevoir un jeune ou un adulte sur son vélo. Nul besoin de permis de conduire ou de gros budget pour l'enfourcher. C'est pour cette raison que des élèves, des fonctionnaires et de nombreuses autres personnes se déplacent à vélo.



Plus économique, le vélo est le moyen de transport le plus rapide en milieu urbain. Il peut passer partout grâce au développement de doubles sens cyclables. Rouler à vélo n'est pas seulement économique, mais convivial. Par définition, c'est un mode de transport qui facilite le lien social. Même si la population sarhoise utilise le vélo par manque d'autres moyens de transport, il est devenu un mode de déplacement populaire.



Des études ont montré que se mettre à pédaler le matin est un exercice physique qui prolonge l'espérance de vie en renforçant le système immunitaire. L'usage du vélo est même conseillé par beaucoup de médecins. Quelques minutes à vélo permettent de travailler et de renforcer les muscles (jambes, fessiers, bras, dos, abdominaux), la capacité respiratoire et le cœur. Cela prévient les maladies cardiovasculaires, qui sont l'une des principales causes de manque d'exercice physique. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande 30 minutes d'exercice pour avoir une meilleure santé et rester en forme.



Beaucoup ne trouvent pas ce moyen de transport fatigant. Allagué Nadji, par exemple, vient pédaler chaque jour du quartier Kassaï pour rejoindre son lieu de travail dans le quartier 15 ans, mais il ne ressent aucune fatigue. Il est à noter que l'utilisation du vélo est un moyen de transport moins accidentogène que la voiture ou la moto.