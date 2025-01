Tchad : Sarh lance un appel à la générosité pour enrichir sa bibliothèque provinciale

Une nouvelle dynamique culturelle est en marche dans la ville de Sarh. Le Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye a lancé officiellement, ce 13 janvier, une campagne de collecte de livres destinée à enrichir la bibliothèque provinciale.



Cette initiative, portée par le président du comité de gestion du palais, Guedallah Hissein Kalami, vise à combler un manque criant en matière d'accès à la culture et à la connaissance dans la région. "Notre objectif est de faire de ce palais un véritable centre de rayonnement intellectuel et culturel", a-t-il déclaré lors de la cérémonie de lancement.



Un appel à la solidarité



Les organisateurs de cette campagne invitent l'ensemble de la population, les institutions, les entreprises et les particuliers à faire don de livres de toutes sortes : romans, ouvrages scientifiques, manuels scolaires, revues, etc. Chaque ouvrage, quel que soit son état, est le bienvenu et contribuera à enrichir le fonds documentaire de la bibliothèque.



Les enjeux de cette initiative



En dotant la bibliothèque provinciale de nouveaux ouvrages, les initiateurs de ce projet espèrent :



Promouvoir la lecture et la culture auprès de tous les publics, en particulier les jeunes.

Favoriser l'accès à l'information et à la connaissance.

Soutenir le développement éducatif de la région.

Créer un espace de rencontre et d'échange pour les amateurs de lecture.



Un projet qui s'inscrit dans la durée



Cette campagne de collecte de livres marque le début d'un projet plus ambitieux visant à transformer la bibliothèque provinciale en un lieu vivant et dynamique. À terme, il est prévu de mettre en place des animations culturelles, des ateliers de lecture, et de créer des partenariats avec les écoles et les universités.