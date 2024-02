Tchad : Sarh paralysée par une journée ville morte

Cette journée fait suite à un communiqué de presse publié le 19 février 2024 par la coalition "Nous le peuple". Ce communiqué sert de dernier avertissement au gouvernement concernant le décret N°007 qui fixe les prix des produits pétroliers en République du Tchad. Par conséquent, ce 26 février est déclaré journée "ville morte" à observer par toutes les institutions publiques et privées à travers le pays.



À Sarh, l'observation de cette journée varie d'un endroit à l'autre et d'un moment à l'autre. Tôt le matin, la plupart des magasins restent fermés, mais vers 10 heures, ils ouvrent progressivement. Certaines agences de voyage n'observent pas cette journée, car leurs portes sont ouvertes et les bus circulent depuis le matin.



Certains commerçants ont installé leurs marchandises sur le marché. A l'hôpital provincial de Sarh, tous les services sont opérationnels, selon le chef du personnel. Le pire est à déplorer dans les écoles publiques et privées où les portes des classes sont restées fermées de 7h à 12h30.