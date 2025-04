Tchad : Sarh s'engage contre les violences basées sur le genre

Le Centre Intégré de Services Multisectoriels (CISM) a organisé ce vendredi 18 avril 2025 à Sarh, une causerie éducative axée sur la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG).



L’activité s’est tenue en présence des relais communautaires, des chefs de quartiers, des délégués d’arrondissements et des leaders communautaires, tous réunis dans le but d’unir leurs forces contre ce fléau qui mine encore les communautés.



Le responsable du CISM, Dr Mbaïrassem Édouard, a insisté sur la gravité du phénomène des VBG dans la province du Moyen-Chari. « Il ne s’agit plus simplement d’en parler, il est temps d’agir. Que chacun prenne ses responsabilités et dénonce ces actes inacceptables », a-t-il lancé avec conviction. Il a appelé toutes les couches socioprofessionnelles à devenir des relais de sensibilisation afin de prévenir et éradiquer les violences.



Prenant la parole en tant que conférencier, Lady Ndoyam Gérald, sociologue à la délégation provinciale du ministère de la Femme, a salué les efforts de l’État tchadien, et de ses partenaires, dans la lutte contre les VBG. Selon lui, malgré les moyens mobilisés, le combat ne saurait être gagné sans l’implication directe des citoyens.



« La population doit être le maillon fort de cette lutte, en collaborant activement et en dénonçant toute forme de violence », a-t-elle déclaré. Les échanges ont été fructueux et ont permis aux participants de s’approprier des outils et stratégies, pour une sensibilisation de proximité.



À l’issue de la rencontre, un engagement collectif a été pris : celui de devenir les acteurs de changement sur le terrain.