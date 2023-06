Tchad : Satadjim Succès Noël installé en tant que gouverneur du Hadjer-Lamis

Il y a eu passation de service entre les gouverneurs entrant et sortant de la province de Hadjer Lamis.



C’était au cours d’une cérémonie officielle qui a eu lieu ce mercredi 21 juin 2023, à la place publique de Massakori, en présence du ministre de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance, Limane Mahamat, ainsi que des autorités administratives, civiles, militaires et traditionnelles.



Satadjim Succès Noël a pris ses fonctions en tant que nouveau gouverneur de Hadjer Lamis, succédant ainsi à Ahmat Alkoudar Alfadil qui a dirigé la province pendant près de neuf mois. Dans son discours de circonstance, le gouverneur sortant a mis en avant les réalisations accomplies, les difficultés rencontrées, et a encouragé son successeur à suivre la même voie.



Lors de la cérémonie d'installation, le ministre de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance, Limane Mahamat, a exprimé ses remerciements au gouverneur sortant, pour ses réalisations et a demandé au nouveau gouverneur de faire preuve de rigueur et de travail acharné.



Il a également instruit le nouveau gouverneur de veiller à l'application des lois de la République. Le gouverneur entrant de Hadjer Lamis, Satadjim Succès Noël, a exprimé sa gratitude envers les plus hautes autorités du pays qui lui ont confié cette importante responsabilité.



La cérémonie s'est achevée par la signature du procès-verbal de passation de service, entre les gouverneurs entrant et sortant, en présence du ministre.