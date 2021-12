Tchad : Saweek lance une application de vente

Le PDG de Saweek, Ahmat Mahamat Fadoul, explique que l'application dispose d'une stratégie de vente appelée le "e-marketing". C'est un système de vente adapté à l'aspect socio-économique du Tchad, précise-t-il.



Grâce à ce système, les produits peuvent être vendus à l'échelle nationale et internationale. L'objectif est de faciliter la tâche aux clients et leur permettre de commander les produits depuis chez eux.



"Nous devons toujours porter ce qui nous appartient pour valoriser nos produits", défend Ahmat Mahamat Fadoul.



L'application Saweek est téléchargeable sur Play Store et fonctionne gratuitement sans Internet. Elle permet de mettre les produits des jeunes startups, des commerçants et autres pour pouvoir booster leurs ventes.



L'entreprise Saweek demande aux bailleurs de fonds de l'appuyer pour accompagner sa vision.