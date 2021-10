Tchad : Seïd Idriss Deby sur le point de créer un parti politique

L'ex-directeur général de la Société des hydrocarbures du Tchad (SHT) et fils du défunt Maréchal du Tchad, Seïd Idriss Deby, a dévoilé ce 22 octobre sur sa page Facebook le nom et le logo d'un futur parti politique. Tout est parti du changement de sa photo de profil sur son compte personnel. La nouvelle agite désormais les réseaux sociaux.



Le parti est dénommé "Union des démocrates pour le développement" (UDD) et a pour slogan "agissons ensemble", tandis qu'une image significative montre un éléphant terrassé par des fourmis.



À la question de savoir s'il s'agit bien d'un parti politique, Seïd Idriss répond sans ambages : "évidemment". Il ajoute que "c'est un projet de société en cours d'élaboration".



"Le président sera élu à l'issue d'un congrès très prochainement", précise Seïd Idriss Deby.



Au lendemain du décès du défunt Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, des divisions sont apparues au grand jour au sein du parti MPS. L'ex-secrétaire général Mahamat Zene Bada a été évincé à l'issue d'un congrès, alors qu'il se trouvait en voyage à l'étranger. Il a été remplacé par Haroun Kabadi, l'actuel président du Conseil national de transition.