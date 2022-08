Tchad : "Seif Bin Zi-Yazine" salue l’accord de paix de Doha en vue du dialogue

Le président de l'association Seif Bin Zi-yazine pour le développement et la solidarité sociale, Yaya Moustapha Yaya, a fait ce 8 août une déclaration pour féliciter le président du Conseil militaire de transition (CMT), le gouvernement, le peuple tchadien et tous les cadres qui ont contribué directement et indirectement à la réussite de l'accord de paix à Doha. Il remercie l'État du Qatar pour sa médiation.



Selon le président de l'association, cet événement inédit est intervenu grâce à l’implication directe du PCMT qui a permis d’aboutir rapidement à la réussite de cet accord de paix.



Par ailleurs, il souhaite un bon retour aux fils du Tchad qui souhaiteraient regagner le bercail afin de contribuer ensemble à la construction de la patrie. « Le pardon précède la réconciliation qui elle-même conditionne la réussite du Dialogue National Inclusif », affirme le Président de l'association Seif Bin Zi-yazine pour le développement et de la solidarité sociale, Yaya Moustapha Yaya.