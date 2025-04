Tchad : Sensibilisation à la santé de la reproduction à l'Université Roi Fayçal

Cette rencontre a offert aux étudiantes une opportunité essentielle de comprendre les conséquences potentiellement graves d'une sexualité précoce et de saisir l'importance vitale de fréquenter régulièrement les services de santé de la reproduction.





Madame Arafa Battane Mahamat, technicienne supérieure en soins infirmiers et obstétriques, a sensibilisé avec force les jeunes filles et les femmes présentes aux dangers de la sexualité et des grossesses précoces, soulignant le risque accru d'avortements clandestins aux conséquences souvent désastreuses. Elle a réaffirmé que les mariages précoces peuvent compromettre l'avenir des jeunes filles, entraînant une perte d'espoir de vie, favorisant la propagation des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et du VIH/SIDA, et contribuant à la recrudescence du nombre de filles-mères ainsi qu'à l'abandon des études.





Madame Fatimé Mahamat Seïd, sage-femme à l'Hôpital Roi Fayçal, s'est adressée aux femmes en âge de procréer, insistant sur l'importance de la fréquentation assidue des services de santé de la reproduction. Elle a mis en avant les bénéfices des consultations prénatales régulières et du suivi de grossesse, qui permettent de détecter précocement d'éventuelles complications et d'assurer une prise en charge adéquate.*





Monsieur Ali Mihedi, maïeuticien spécialiste en santé de la reproduction, a encouragé vivement les participantes à se rendre aux consultations post-natales afin de bénéficier d'une prise en charge complète et d'accéder aux services de planification familiale, outils essentiels dans la lutte contre les grossesses non désirées.





Enfin, Madame Diontilo Dafai Celestine, sage-femme à l'ASTBEF/CLOF (Association Tchadienne pour le Bien-Être Familial/Centre de Lecture et d'Orientation Familiale), a informé les étudiantes sur les différents modes de transmission des Infections Sexuellement Transmissibles, les pratiques sexuelles à risque et les méthodes de prévention efficaces contre ces infections qui peuvent avoir des conséquences fatales et affecter la santé à long terme.