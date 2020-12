Tchad : Sensibilisation de proximité contre le paludisme à N'Djamena

Initiée par le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), la campagne de sensibilisation de proximité contre le paludisme prend fin ce jeudi. Elle s'est déroulée dans les dix arrondissements que compte la capitale tchadienne, grâce aux 150 relais communautaires.



La campagne qui a été lancée dimanche dernier, à la Bibliothèque nationale, est axée sur le thème : « montrer aux femmes enceintes l'importance de la fréquentation des structures sanitaires pour la prévention et la prise en charge du paludisme pendant la grossesse, à travers une communication de proximité ». Le coordonnateur du PNLP, le Dr Mahamat Saleh Issakha Diar, a fait une descente mercredi dernier sur le terrain, pour encourager les jeunes engagés dans la lutte et déployés pour la sensibilisation de porte-à-porte.



« Nous sommes sur le terrain pour superviser les équipes et voir le travail qu'ils sont en train de faire auprès des ménages. C'est un travail vraiment formidable. C'est une occasion pour sensibiliser les ménages à venir en consultation prénatale pour bénéficier de toutes les interventions », explique le Dr Mahamat Saleh Issakha Diar. Le PNLP se félicite de l'accompagnement du ministère de la Santé publique et des mairies d'arrondissement, dans cette lutte multisectorielle contre le paludisme.