Tchad - Sensibilisation des forces de sécurité intérieure sur les droits de l'homme à Abéché

Cette série de sensibilisations s'inscrit dans le cadre d'un projet d'appui à la promotion des droits de l'homme au Tchad. Le lancement s'est tenu dans les locaux du Groupement de Garde Nationale et Nomade du Tchad (GNNT), en présence de Hissein Doungous Taguilo, délégué provincial des droits de l'homme.



Les membres du HCDH ont pris la parole pour expliquer l'importance des droits de l'homme. Capitaine Dounzabet Gabriel, chef des affaires juridiques et contentieux de la justice militaire, a présenté l'historique de la justice militaire et le cadre légal qui la régit.

Chahibu Ubert, coordinateur du projet et officier des droits de l'homme au HCDH, a souligné que ce projet vise à accompagner l'État tchadien dans ses efforts en matière de droits de l'homme.



Madame Djikouabé Rose a abordé les violences basées sur le genre, sensibilisant les participants sur cette problématique cruciale.



Le Général de Division Djeroua Djaga, commandant du GNNT, a exprimé son émotion face à ces activités de sensibilisation. Il a remercié l'équipe du projet et a encouragé ses hommes à mettre en pratique les informations reçues pour améliorer leur service militaire.



Cette initiative témoigne de l'engagement du HCDH et de ses partenaires à promouvoir les droits de l'homme au sein des forces de sécurité intérieure, contribuant ainsi à un renforcement de la justice et de la protection des droits fondamentaux au Tchad.