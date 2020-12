Tchad : Sensibilisation des jeunes contre la violence en milieu scolaire à Goz Beida

Les jeunes s'engagent résolument à lutter contre la violence en milieu scolaire, et particulièrement dans les quartiers de la ville de Goz Beida.



Mercredi dernier, l'Association des jeunes pour la cohabitation pacifique et la non-violence en milieu scolaire, a lancé sa deuxième activité de sensibilisation en direction des élèves et des enseignants. Au centre de l'opération de sensibilisation, la cohabitation pacifique. Pour renforcer le brassage des élèves, des jeux-questions sur la culture générale ont été organisés.



Le président de l'Association, Mahamat Souleyman Foutouma, a lancé un appel vibrant aux autorités administratives et au gouvernement, pour appuyer les initiatives visant à renforcer la cohabitation en milieu scolaire. « Les écoles sont les lieux d'apprentissage. Nous devons accepter de vivre en paix », a-t-il déclaré.