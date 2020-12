Tchad : Sensibilisation pour la cohabitation pacifique au Logone occidental

Le Réseau des associations pour la paix et la cohabitation pacifique au Logone occidental a organisé ce 30 décembre à Moundou, une séance de sensibilisation pour la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs. C’est le ferrique de Tayé qui a abrité cette rencontre qui a vu la présence de nombreux éleveurs et agriculteurs.

Souhaitant la bienvenue aux différentes communautés et invités, le chef du quartier Tayé, Djédangdé Siméon s’est réjoui de cette initiative qui, selon lui, va en droite ligne de la politique des plus hautes autorités qui n’ont cessé de prôner la paix et la cohabitation pacifique à tous les Tchadiens. Le chef de ferrique de Tayé, Mahamat Bawa dans le même d’ordre d’idées, s’est félicité de cette louable initiative qui est la première du genre dans son ferrique. Il a souhaité que le message soit appliqué et relayé par toutes les personnes présentes, afin de consolider la paix et la cohabitation pacifique dans la province du Logone occidental.



Le vice-président du Réseau des associations pour la paix et la cohabitation pacifique au Logone occidental, Elon Bondo s’est ensuite adressé aux deux communautés, leur demandant de cohabiter pacifiquement, seule condition pour le développement du Tchad. Dans son message, le président du Réseau, Alkhali Moussa a remercié les deux communautés agriculteurs et éleveurs pour avoir bien respecté le message de la paix, de l’unité et du vivre ensemble, valeurs chères pour la vie de la population et du développement du Tchad. « Nous avons constaté avec satisfaction que vous avez passé la saison pluvieuse jusqu’à la fin des récoltes sans conflit. Cela prouve à suffisance que vous avez respecté les consignes du Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l’Etat qui se soucie toujours de la stabilité, du vivre ensemble afin de faire du Tchad, un havre de paix ».



Alkhali Moussa a rappelé aux agriculteurs et éleveurs qu’ils sont condamnés à vivre ensemble, eux qui sont les piliers surs de l’économie du pays. Il a enfin exhorté les deux communautés à dénoncer toutes les personnes mal intentionnées qui tenteraient de les inciter à la haine et à la violence, et a invité tous ceux qui détiennent des armes à feu, à les déposer auprès des autorités compétentes. La prière d’un pasteur et celle d’un imam en faveur de la paix ont mis un terme à la rencontre.