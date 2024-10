Tchad : Sensibilisation sur la cohésion sociale et la lutte contre l'extrémisme violent à Doba

Le gouverneur du Logone Oriental, Toke Dady, a présidé cette rencontre, initiée par l'ONG IHDL (Initiative Humanitaire pour le Développement Local), en partenariat avec l'UNFPA (Fonds des Nations pour la Population). Cet événement était destiné aux différentes corporations de la circonscription.



Dans son intervention, Djimtolabaye Nadenane, coordinateur provincial de l'IHDL, a rappelé les objectifs de ce projet. Il a souligné que les activités menées par l'IHDL dans la région sont une contribution à l'accompagnement du gouvernement dans la réalisation de son programme.



Le gouverneur Toke Dady a exprimé que les plus hautes autorités du pays et leurs partenaires accordent une attention particulière à la santé de reproduction et à la promotion de la cohésion sociale. Il s'est réjoui de cette journée de sensibilisation et a encouragé les participants à prêter une attention soutenue aux enseignements qui seront partagés, affirmant que ceux-ci contribueront à transformer la société et à consolider la paix.



Cette initiative met en lumière l'engagement des autorités et des organisations partenaires à sensibiliser la population sur des enjeux cruciaux tels que la violence fondée sur le genre et l'extrémisme violent, tout en promouvant la santé et le bien-être des femmes et des filles au Tchad.