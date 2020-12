Tchad : Sensibilisation sur le Covid-19 et sur la santé reproductive à Ndjamena

Une opération de sensibilisation sur le coronavirus et d'information sur la santé reproductive des adolescents et jeunes a débuté mardi à N'Djamena. Organisée par les organisations Afriyan-Tchad et le Réseau des jeunes pour le développement et leadership au Tchad (RJDLT), en partenariat avec Technidev, cette opération se déroule jusqu'au 19 décembre 2020.



C'est la deuxième phase de l'opération de sensibilisation contre la Covid-19 et d'information sur la santé de la reproduction des jeunes et adolescents (SRAJ). Ngardobz Grace, agent de sensibilisation de terrain, indique que cette opération a pour objectif d’éclairer les jeunes filles et garçons, sur la question de la sexualité, une préoccupation qui concerne toutes les tranches d'âge.

« Les parents ne doivent pas faire de la sexualité un tabou, mais discuter avec leurs enfants. À 11 ans, la mère doit parler de certaines choses à sa jeune fille pour lui expliquer ce qu'est la menstruation ; comment calculer ses jours ; connaître son jour d'ovulation et aussi l'hygiène pendant les règles pour éviter des infections et autres problèmes », explique Ngardobz Grace.



S'agissant des jeunes garçons, ils sont exhortés à se faire dépister de temps en temps et se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles, pour éviter d'être auteurs des grossesses indésirées. « Ils doivent surtout s'abstenir parce que beaucoup de choses se passent à travers le sexe. Il faut savoir ce que c'est que la sexualité, avant de s’y lancer », souligne l'agent de sensibilisation. Elle ajoute que pour « celles qui sont vierges, c'est l'abstinence. La virginité est sacrée pour une fille ».

Ngardobe Grâce appelle les jeunes à une prise de conscience. Des serviettes hygiéniques et bien d'autres objets seront distribués aux jeunes au cours de la campagne de sensibilisation.