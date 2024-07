Tchad : Sermon du Cheikh Mahamat Djibrine Amine sur la corruption

Le Cheikh Mahamat Djibrine Amine pose un diagnostic sans concession de la corruption, la qualifiant de mal pernicieux qui sape les fondements mêmes de la société tchadienne. Il souligne les effets délétères de ce phénomène sur les plans moral, physique et institutionnel. Sur le plan moral, la corruption gangrène les valeurs de probité et d'intégrité, érodant la confiance au sein de la société et favorisant l'émergence de comportements antisociaux. Sur le plan physique, elle entrave le développement économique et social du pays, en détournant les ressources publiques vers des intérêts personnels au détriment du bien-être collectif. Sur le plan institutionnel, elle fragilise les institutions et sape leur légitimité, plongeant le pays dans un cycle de dysfonctionnements et d'instabilité.



Face à ce constat alarmant, le Cheikh Mahamat Djibrine Amine lance un appel pressant aux dirigeants tchadiens, les exhortant à prendre des mesures concrètes et déterminées pour éradiquer la corruption. Il plaide pour une purification profonde de l'administration publique, en instaurant des mécanismes rigoureux de contrôle et de transparence. Il insiste également sur l'importance de l'éducation et de la sensibilisation, afin de promouvoir une culture de l'intégrité et de la responsabilité citoyenne.



Le sermon du Cheikh Mahamat Djibrine Amine constitue une contribution majeure à la lutte contre la corruption au Tchad. Son message, empreint d'une ferveur prophétique et d'une analyse lucide des enjeux, interpelle les consciences et incite à une mobilisation collective pour exorciser ce mal qui ronge le pays. La portée de son discours dépasse les frontières religieuses et s'adresse à l'ensemble des citoyens tchadiens, unis dans leur aspiration à un avenir meilleur, fondé sur les valeurs de justice, d'équité et de probité.