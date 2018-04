Tchad : Seuls 1,4% des repentis de Boko Haram ont eu accès à l'école, selon une étude

Sur 284 repentis de Boko Haram, 4 personnes seulement sont inscrites à l’école, soit 1,4%

Un groupe de chercheurs du Centre d’Etudes pour le Développement et la Prévention de l’Extrémisme (CEDPE), de retour d’une mission de recherche dans le cadre du projet de déradicalisation des repentis de Boko Haram dans la zone du Lac-Tchad, a organisé hier, au Centre d’Etude, une journée de restitution de la mission du 29 mars au 4 avril dans le Lac-Tchad.Cette mission leur a permis de saisir les principaux problèmes de la population du Lac-Tchad ; même si cette zone est placée sous le contrôle militaire de l’Etat tchadien, celui-ci n’a pas assumé d’autres responsabilités importantes comme la santé et l’éducation. Ces chercheurs ont relevé que la région du Lac-Tchad souffre du problème de l’éducation, et de la formation qui est l’une des causes majeures du basculement des jeunes dans le terreau de la secte terroriste Boko Haram.