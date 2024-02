Tchad : Signature d’un accord-cadre entre l’Université La Francophonie de Ndjamena et l’Université de Douala

Cet accord-cadre se concentre sur cinq domaines clés d'intervention. Tout d'abord, il prévoit la délocalisation de formations entre les deux institutions, permettant ainsi aux étudiants d'une université de suivre des cours dans l'autre. De plus, un programme commun de formation et de recherche sera mis en place dans certains domaines spécifiques. Cela favorisera également la mobilité des étudiants en respectant les normes du système LMD (Licence-Master-Doctorat). En outre, cet accord facilitera les échanges d'enseignants dans le cadre des missions d'enseignement ou de recherche. Enfin, il favorisera également les échanges d'informations scientifiques et technologiques entre les deux universités.



Cette coopération entrera en vigueur dès la prochaine rentrée académique et offrira aux étudiants ayant obtenu leur licence à l'université La Francophonie la possibilité de s'inscrire directement en master dans différentes facultés à l'université de Douala. De même, les enseignants assistants auront également la possibilité de s'inscrire en thèse doctorale à l'université de Douala. Le recteur, Pr Henri Sosso, a exprimé sa gratitude envers le ministère de l'Enseignement supérieur car selon lui, cet accord n'a été rendu possible que grâce à leur soutien.



Il convient également mentionner que cet accord-cadre a une durée initiale de cinq ans avec possibilité d’une prolongation.