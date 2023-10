Tchad: Signature d'une convention de partenariat entre la Cotontchad SN et l'Université de Moundou

Dans la sa dynamique de développement de la filière coton, la relance de la production cotonnière et la promotion des filières et des différents produits finis issu du coton, la Cotontchad SN a signé le 26 octobre 2023 à Moundou, une convention de partenariat avec l'Université de Moundou.



Ce partenariat consiste aussi à accompagner les jeunes étudiants et diplômés sans emploi en leur offrant un cadre idéal de stage pratique leur permettant de compléter leur formation théorique. Ce partenariat permettra également d’élaborer conjointement un programme de formation continue pour le personnel de la CotonTchad-SN.