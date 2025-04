TCHAD Tchad - Sila : Le Délégué Général du Gouvernement évalue la situation dans les départements de la Province

Alwihda Info | Par Béchir Ahmat Boukhari - 14 Avril 2025



Tournée d'Évaluation Sécuritaire et Socio-économique

Deux mois après sa prise de fonction à la tête de la province du Sila, Monsieur Sadick Siboro Dinga a entrepris une tournée générale à travers les différents départements de la province. Cette initiative vise principalement à évaluer la situation sécuritaire de cette région stratégique, qui partage de longues frontières avec la République Centrafricaine et le Soudan, et à s'imprégner des réalités locales.



Du 10 au 14 avril 2025, le département de Koukou Angarana a constitué la première étape de ce périple. Lors de cette étape, le Délégué Général Sadick Siboro Dinga a eu des échanges constructifs avec les forces vives de la localité. Les discussions ont porté sur la nécessité de consolider les acquis en matière de sécurité, de promouvoir un vivre ensemble harmonieux entre les communautés, de sensibiliser à la préservation de l’environnement, et d’améliorer l’accès à l’éducation pour tous les enfants, notamment les filles.



La deuxième étape de cette tournée a concerné le département de Tissi. En raison de sa situation géographique stratégique, étant une zone frontalière avec la RCA et le Soudan, Tissi a toujours fait l'objet d'une attention particulière de la part des plus hautes autorités. Le Délégué Général du Gouvernement a salué les efforts considérables déployés par les forces de défense et de sécurité dans cette zone sensible, tout en les exhortant à redoubler de vigilance afin de prévenir toute menace susceptible de perturber les efforts du gouvernement visant à garantir la sécurité des paisibles citoyens. Il a également encouragé les jeunes et les leaders communautaires à renforcer leur collaboration avec les forces de défense pour une sécurité accrue. Après Tissi, le cortège s'est dirigé vers Sarafborgou et Daguessa, où le même message de paix, de vivre ensemble et de sécurité a été délivré aux populations.



Dans le département d'Addé, situé à proximité immédiate de la frontière soudanaise, le premier magistrat de la province a insisté auprès des responsables en charge de la sécurité sur l’importance cruciale de mener leur mission avec un sens aigu de responsabilité et de professionnalisme. Il a également abordé des thèmes essentiels pour le développement socio-économique de la région, tels que le retrait des armes illégales des mains des civils pour renforcer la sécurité, la promotion d'une cohabitation pacifique entre les différentes communautés, la lutte contre la déperdition des recettes de l'État, ainsi que la nécessité impérieuse d’un retour à l’agriculture comme pilier de l'économie locale et source de subsistance.



Monsieur Sadick Siboro Dinga a également profité de son séjour dans la province pour se recueillir avec respect et émotion sur la tombe du général Abakar Youssouf Mahamad Itno, ancien chef d’état-major de l’armée de terre, qui a sacrifié sa vie sur le champ de bataille en mars 2006.



Abdi a constitué la dernière étape de cette importante tournée. Dans ce département, l'accent a été mis sur les mêmes priorités que dans les autres localités visitées : le renforcement du vivre ensemble harmonieux, la nécessité d'améliorer la génération de recettes locales pour le développement, l'importance du retrait des armes illégales, l’interdiction stricte du port de vêtements ressemblant aux uniformes militaires par des personnes non autorisées, la promotion de l’agriculture comme moteur de développement, et la sensibilisation à la préservation de l’environnement pour les générations futures.



Les défis rencontrés dans les différents départements visités par le Délégué Général du Gouvernement au Sila se sont avérés globalement similaires, soulignant des problématiques communes à l'ensemble de la province. Cette tournée a ainsi permis à Monsieur Sadick Siboro Dinga de prendre la pleine mesure des réalités locales, des contraintes spécifiques à chaque département, et de souligner avec insistance l'importance cruciale de la coopération et de l'engagement de tous les acteurs locaux pour surmonter ces obstacles et construire un avenir meilleur pour la province du Sila.







Dans la même rubrique : < > Tchad - Guéra : Formation à Mongo sur la protection des victimes et témoins de violations des droits humains Tchad : Incendie dévastateur à l'OGEMIP de N'Djaména Parlement du Rire : L’Humoriste Tchadien Eraste Fazmen brille sur la scène panafricaine Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)