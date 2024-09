Tchad – Sila : Une mobilisation sans précédent contre l'excision et le mariage des enfants

Réunissant chefs traditionnels, religieux et représentants de la société civile, cette journée de sensibilisation a mis en lumière les conséquences dramatiques de ces pratiques sur la santé, l'éducation et l'autonomisation des filles. L'excision, en particulier, peut entraîner des hémorragies, des infections, des complications lors des accouchements, voire la mort. Le mariage des enfants, quant à lui, prive les jeunes filles de leur enfance, de leur éducation et les expose à la violence domestique.



L'événement visait à engager un dialogue communautaire et à sensibiliser les chefs traditionnels, coutumiers et religieux sur l'élimination de l'excision et des mariages précoces.



La cérémonie s'est tenue à Daroti, en présence de Dr Mahadi Saleh Adam, déléguée de la femme, Nassour Mahamat Moukhtar, chef de canton, des représentants des leaders religieux et traditionnels, des Chefs de villages et ferricks et des représentants de groupes de jeunes et de femmes.



Le chef de canton a souhaité la bienvenue à la délégation et a remercié ses membres ainsi que leurs partenaires pour cette initiative.



La délégation provinciale a mis en place un pool d'animateurs et a renforcé leurs capacités pour conduire des séances de sensibilisation dans les villages et ferricks du canton. Un plan d'action a également été élaboré pour guider ces activités.



Cette initiative témoigne de l'engagement des autorités tchadiennes et de l'UNICEF à lutter contre les pratiques nocives telles que l'excision et les mariages précoces. En mobilisant les acteurs locaux, cette campagne vise à promouvoir la santé et le bien-être des jeunes filles dans la région.