Tchad : Sister's Design, la startup qui veut concevoir localement les voiles

Pour la première fois au Tchad, Sister's Design a organisé mardi un défilé de mode féminin des voiles au Palais du 15 janvier à N'Djamena.



"La femme tchadienne n'est-elle pas belle lorsqu'elle est habillée en voile ? Bien sûr que oui. Celui-ci fait d'elle la splendeur de la femme", s'est réjouit la coordinatrice de Sister's Design, Macka Chérif.



Plus de 65% des femmes tchadiennes utilisent le voile. Malheureusement, ce dernier est souvent importé et coûte très cher.



La startup Sister's Design, spécialisée dans la conception des voiles, a jugé utile de rendre la tâche facile à la femme tchadienne en lui offrant sur place des voiles made in Tchad, fabriqués par des tchadiennes et moins chers.



Sister's Design a formé plusieurs femmes sur la conception du voile et en design, signe d'une "jeunesse qui ose et qui a de l'audace".



Macka Chérif a lancé un appel aux différents ministères en charge de la jeunesse et aux investisseurs afin de joindre la parole à l'acte en aidant Sister's Design dans ses prochaines éditions, mais surtout en soutenant tout jeune qui a la volonté d'entreprendre dans un domaine quelconque.



L'évènement a pris fin avec des défilés de mode et la remise d'attestations aux filles formées.