TCHAD

Tchad - Small Chris: Un artiste déterminé et ambitieux qui conquiert la scène tchadienne

Alwihda Info | Par Guillaume Djerane - 8 Juillet 2024

Small Chris a fait sensation lors de la fête de la musique organisée par le ministère de la culture, confirmant une fois de plus son talent et sa passion pour la musique. L'artiste s'est exprimé sur sa performance en ces termes : "Pour moi, c'est un grand plus, car à chaque scène j'apprends et j'essaie de faire mieux pour la prochaine fois. J'ai lu sur le visage du public la soif des spectacles grand public dans les espaces libres. Le public était chaud et j'ai fait le taff comme d'habitude. Bref, j'ai aimé." Son engagement à toujours se surpasser est évident et apprécié par ses fans.