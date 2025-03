Tchad - Solidarité Ramadan : Moov-Africa distribue des dons aux gagnants de sa promotion

Détails des Dons

1 sac de riz (25 kg)

1 sac de sucre (25 kg)

1 bidon d'huile (20 litres)

1 sac de farine (20 kg)

Interventions lors de la Cérémonie

Gagnants et Réactions

À l'approche du mois de Ramadan, Moov-Africa Tchad a organisé une cérémonie de distribution de kits alimentaires et de tissus Gezner pour les heureux gagnants de la 5ème édition du promo Ramadan. Cet événement s'est tenu au siège principal de Moov-Africa Tchad.Les kits alimentaires offerts comprennent :Certains gagnants ont également eu la chance de recevoir des tissus Gezner.Le Chef du Service Développement Mobile Money, Abdelchakour Assaid, a officié la cérémonie et a mis en avant les avantages des comptes Moov-Money. Il a mentionné que les gagnants peuvent effectuer des transactions pour s'abonner à Canal+, ainsi que pour les forfaits et les transferts. Il a également encouragé les clients à se rapprocher de Moov-Africa ou à appeler le numéro 4040 pour créer un compte Moov-Money et ainsi participer à la promotion Ramadan.Les gagnants de cette 5ème édition proviennent principalement de la province et de N'Djamena. Ils ont exprimé leur gratitude envers Moov-Africa et ont encouragé ceux qui n'ont pas encore créé de compte à se rendre dans les boutiques Moov-Money, à effectuer des transactions et à tenter leur chance.