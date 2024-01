Tchad : Sortie de la 18ème promotion des étudiants de droits français de l'université Adam Barka

Cette promotion des étudiants de droits français de l'Université Adam Barka d'Abéché a été célébrée avec faste lors d'une cérémonie à Abéché. Vingt étudiants en droits publics et privés de la Faculté des Droits et Sciences Économiques, département de Droits et Techniques Juridiques, ont reçu leurs parchemins de fin d'études en présence de leurs enseignants, amis et proches.



Cette promotion a dédié cette réussite au natif du Ouaddaï, le Ministre Secrétaire d'État Oumar Ahmat Oumar, en guise de remerciements également au Président de la Transition Mahamat Idriss Deby Itno pour sa confiance accordée à ce fils du Dar Ouaddaï.



Lors de cette cérémonie, les 20 lauréats publicistes et privatistes ont été décorés par des écharpes et médailles. Chaque année lors des remises des diplômes, les étudiants choisissent une personnalité pour marquer leur parcours universitaire. Cette tradition laisse ainsi dans leur panorama ces années difficiles tout en créant des souvenirs inoubliables.