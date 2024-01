Tchad : Sortie officielle de la 25ème promotion de doctorat d'état en Médecine et de la 4ème promotion de doctorat d'état en Pharmacie

La cérémonie a été marquée par des discours élogieux et des félicitations pour les accomplissements des étudiants. Le doyen de la Faculté des Sciences de la Santé Humaine (FSSH), le professeur Foumsou Lhakadang, a salué les efforts déployés par les enseignants de la FSSH pour améliorer la qualité de la recherche médicale dans le pays.



Le président du jury international, le professeur Choua Ouchemi, a également fait l'éloge du corps professoral tchadien qui composait le jury. Il a souligné que c'était une première pour le Tchad d'avoir un jury entièrement composé d'enseignants-chercheurs nationaux. Cette réalisation témoigne donc du développement continu et significatif du secteur médical au Tchad.



Dans son discours, le président de l'Université de Ndjamena, le professeur Mahamat Saleh Daoussa Haggar, s'est dit satisfait des résultats obtenus par son institution universitaire. Il estime que cela témoigne d'une dynamique positive et encourageante qui se reflète dans les performances académiques exceptionnelles réalisées chaque année.



Les nouveaux diplômés en doctorat ont également saisi cette occasion pour partager leurs doléances et conseils avec les étudiants plus jeunes. Leur expérience et leur expertise sont précieuses pour les générations futures de médecins et de pharmaciens tchadiens.



Le directeur de la recherche scientifique du ministère de la Santé Publique et de la Solidarité Nationale, le Dr Zakinet Dangbet, a représenté le ministre de la Santé lors de cette cérémonie importante. Dans son discours, il a rappelé aux médecins et pharmaciens présents leur mission cruciale dans la société. Il les a exhortés à travailler avec intégrité et éthique, tout en soulignant l'importance d'une approche responsable envers leurs patients.



Cette cérémonie marque une étape significative dans le développement du secteur médical au Tchad. Les diplômés représenteront désormais l'excellence académique dans leur domaine respectif, contribuant ainsi à améliorer les soins médicaux dans tout le pays. Le Tchad peut être fier des réalisations accomplies par ces étudiants talentueux qui incarnent l'avenir prometteur de la profession médicale dans notre nation.