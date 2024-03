Tchad : Souate Mahamat Zakaria, présidente engagée pour la salubrité à Batha

Le médecin chef du district, le Dr Mahamat Adji Moustapha, a saisi cette opportunité pour saluer cette belle initiative, première du genre dans la région. Il a également encouragé vivement cette fédération à continuer ses efforts en faveur du bien-être de la population. Le Dr Moustapha a rappelé que la santé est l'affaire de tous et que l'hygiène joue un rôle fondamental pour préserver notre état sanitaire.



Cette action symbolise vraiment l'esprit communautaire et le sens des responsabilités des femmes tchadiennes envers leur société. En participant à ce nettoyage, elles montrent leur engagement envers le bien-être collectif et contribuent activement à améliorer les conditions sanitaires locales.



Il est essentiel d'avoir des organisations comme celle-ci qui travaillent sans relâche pour promouvoir un environnement propre et sain. En nettoyant régulièrement les espaces publics comme les hôpitaux ou autres institutions importantes, ces femmes démontrent qu'elles comprennent l'importance d'un environnement sain pour prévenir les maladies et maintenir une bonne santé.



Cependant, il convient également de rappeler aux membres masculins de notre société qu'ils ont eux aussi un rôle crucial à jouer dans ces actions. La santé ne concerne pas uniquement les femmes ; elle concerne tout le monde. Il est donc important que tous se mobilisent main dans la main afin d'assurer un environnement propre et sûr pour tous.