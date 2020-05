Tchad : Souradj Koulamallah est décédé

L'ancien président de la Chambre de Commerce de Mines, d’Agriculture et d’Artisanat (CCIAMA), Souradj Koulamallah, est décédé mercredi à N'Djamena, a appris Alwihda Info.



Il y a plusieurs jours, il avait annoncé sur sa page Facebook avoir été "testé positif" au Covid-19, expliquant avoir "passé des moments difficiles".



Chef d'entreprise et homme d'affaires, Souradj Koulamallah était également le coordonnateur de la Plateforme « Agir Ensemble » qui a pour objectif d'appuyer et d'accompagner le Gouvernement dans la recherche de nouvelles solutions économiques et sociales.



Détails à suivre.