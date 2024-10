Tchad - Stade Idriss Mahamat Ouya : Le ministre des Sports exhorte l'entrepreneur à accélérer les travaux

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abakar Djermah Aumi, a effectué une visite de chantier ce mercredi 23 octobre 2024 au stade Idriss Mahamat Ouya. Cette visite fait suite à ses multiples plaidoyers auprès des autorités pour assurer la continuité des travaux de réhabilitation de cette infrastructure sportive majeure.



Des retards inquiétants

Malgré les investissements consentis par l'État, les travaux de réhabilitation du stade accusent un retard significatif. En dépit des conditions climatiques difficiles, l'entrepreneur chargé du chantier n'a pas respecté les délais initialement prévus.



Face à cette situation, le ministre a instruit l'inspection générale du ministère de saisir l'entreprise afin de lui rappeler ses engagements contractuels. Les autorités tchadiennes attendent désormais des actions concrètes de la part de l'entrepreneur pour accélérer le rythme des travaux.



Un enjeu national

La remise en état du stade Idriss Mahamat Ouya revêt une importance capitale pour le développement du sport tchadien. Cette infrastructure est appelée à devenir un véritable catalyseur pour la jeunesse et un lieu de rassemblement pour les amoureux du sport.



En outre, un stade moderne et fonctionnel permettra à l'équipe nationale de football de disputer ses matchs à domicile, ce qui contribuera à renforcer le sentiment d'appartenance nationale et à promouvoir l'image du Tchad à l'international.



Les enjeux d'un sport professionnel

Le ministre a rappelé que le sport est bien plus qu'une simple activité de loisirs. C'est un vecteur de développement économique et social, capable de créer des emplois et de promouvoir l'unité nationale.



En investissant dans le sport, le gouvernement tchadien souhaite offrir aux jeunes des perspectives d'avenir et contribuer à la résolution de problèmes sociaux tels que le chômage et la délinquance.



La réhabilitation du stade Idriss Mahamat Ouya est un projet ambitieux qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs concernés. Les autorités tchadiennes ont manifesté leur détermination à mener à bien ce chantier, mais il est désormais indispensable que l'entrepreneur joue pleinement son rôle.



Le succès de ce projet aura des répercussions positives sur l'ensemble du secteur sportif tchadien et permettra de renforcer le rayonnement du pays à l'international.