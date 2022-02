Tchad : Succes Masra a échappé à une tentative d'assassinat

Le président du parti Les Transformateurs, Succes Masra, a révélé samedi avoir été la cible d'une tentative d'assassinat. Celle-ci a été déjouée par les services de sécurité durant la période de transition.



La confidence a été faite le 9 février par le président du CMT, Mahamat Idriss Deby, à la délégation de Wakit Tamma au cours de leur rencontre à la Présidence.



"Le PCMT a dit aux porte-paroles de Wakit Tamma, en me citant nommément, qu’il a dû déjouer une tentative de mon assassinat en essayant de me protéger de loin", selon Succes Masra.



"Je ne suis pas sûr que ma sécurité soit assurée", a-t-il dit ce samedi sur Tchad 24. Le leader politique annonce qu'il déposera dès lundi une demande d'autorisation de port d'arme au ministère de la Sécurité publique. Il appelle tous les tchadiens qui veulent se protéger à faire de même, "le temps que le respect de la vie humaine devienne la règle non négociable pour chaque tchadien".