Tchad : Succes Masra demande à l'État de payer 11 ans de loyer de sa maison au village

"Même si c'est un franc, c'est un franc à la sueur de mon front. Si j'ai passé 11 ans, c'est parce que je ne voulais pas être corrompu", déclare Succes Masra.





"Travaillant à l'international, j'ai pu construire une maison dans mon village. Le gouvernement venait d'ériger les cantons à l'époque en sous-préfecture. Le sous-préfet n'avait ni un endroit pour loger ni un endroit pour avoir son bureau (...) Le sous-préfet a atterri au village et l'une des maisons qui correspond au standard de la sous-préfecture se trouvait être la modeste maison que j'ai construite", explique Succes Masra.



Il précise que tous les droits et taxes dûs à l'État ont été payés. "Nous avons mis ça à la disposition du gouvernement sous forme de location. Je vous parle de 2010. Nous sommes en 2020. Ça fait 11 ans. Cette maison a été louée, occupée par la sous-préfecture, habitée par le sous-préfet qui continue à l'occuper actuellement, et pendant des années, chaque fois qu'il fallait se faire payer, nous faisons face à la tentative de corruption. On nous demandait 10% du loyer".

Succes Masra a juré de ne pas céder à la tentative de corruption, quitte à attendre des années : "Mon père, paix à son âme, je lui ai dit à l'époque qu'on ne payera aucun rond. Ça prendra le temps que ça prendra.

En plusieurs années, le dossier a fait le tour de différentes administrations en vue d'une solution mais a été "égaré" à plusieurs reprises. Succes Massa s'est rendu au ministère des Finances pour le suivi de dossier. Un marquage blanc a été apposé sur le numéro de registre, révèle-t-il. "On a du recommencer et repartir au secrétariat général du gouvernement. C'est allé partout. On nous faisait des clins d'oeil pour espérer avoir les 10%. Jamais je ne paierai ces 10%".



Un avis de crédit mentionne le montant que l'État doit payer. "Un État sérieux peut-il louer une maison, rester dans cette maison, obliger à payer les droits et taxes, etc. Et pendant 11 ans, ils n'ont pas payé", déplore le propriétaire.



M. Masra révèle avoir été informé que depuis plusieurs mois, le dossier est transmis au chef de l'État, seul habilité à ordonner la dépense : "On me dit que le président de la République a refusé de donner l'autorisation pour qu'on me paye parce qu'il ne peut pas donner l'argent à un adversaire politique. L'argent de l'État du Tchad est utilisé comme une caisse privée".

Le leader des Transformateurs demande au président de la République de solder son cas mais aussi celui de tous les autres tchadiens qui se trouvent dans des situations similaires.

