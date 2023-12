Tchad : Succès Masra est attendu ce 18 décembre à Abéché

Dr Fayçal Kourbal Abdoulaye a également lancé un appel à la population d'Abéché et des villages environnants pour se mobiliser et réserver un accueil chaleureux au président en visite ce lundi 18 décembre 2023. Il encourage tout un chacun à se rassembler quelques kilomètres avant la sortie sud-ouest d'Abéché afin de manifester leur soutien et leur enthousiasme.



Cette déclaration souligne l'importance accordée à cet événement par le Comité d'organisation ainsi que son désir de mobiliser toute la communauté pour assurer une réception mémorable au leader politique. Le ton solennel et engageant utilisé par Dr Fayçal Kourbal Abdoulaye témoigne de son engagement envers cette cause et renforce l'appel à l'action lancé aux habitants d'Abéché.



Cet événement promet donc une mobilisation populaire importante autour de la visite attendue du Président fondateur du Parti Les Transformateurs Dr Succès Masra. L'appel lancé par le président Du Comité D’Organisation met en lumière l'esprit participatif et engagé qui anime les membres ainsi que les partisans du parti dans cette région clé.



Dr Fayçal Kourbal Abdoulaye rappelle une fois de plus aux autorités locales de faciliter la tâche de l'accueil du président des transformateurs dans le Chef lieu de la province. Succès Masra séjournera du 18 au 21 décembre 2023. Selon son agenda, il organisera un grand meeting populaire au terrain du lycée national franco Arabe d'Abéché le 20 décembre 2023. Son message à la population ouaddaïenne sera axé sur la paix, la réconciliation nationale, l'égalité, la diversité et la justice entre les tchadiens.