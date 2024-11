Tchad : Succès Masra réagit à la fin de l'Accord de Coopération en matière de défense avec la France

Dans une déclaration faite le 29 novembre, Succès Masra a rappelé que la rupture des liens militaires entre le Tchad et la France n'était pas une première. Il a souligné que le régime de Malloum avait déjà fermé les bases françaises au Tchad en 1975, avant qu'un nouvel accord ne soit signé un an plus tard. Selon lui, cette nouvelle coopération a essentiellement servi à soutenir des régimes impopulaires, au détriment des aspirations du peuple tchadien.





Une analyse critique des relations franco-tchadiennes



L'opposant tchadien a ainsi formulé une critique acerbe de la politique française au Tchad, accusant Paris d'avoir toujours privilégié ses propres intérêts au détriment de ceux du peuple tchadien. Cette analyse s'inscrit dans un contexte de méfiance envers les anciennes puissances coloniales, un sentiment largement partagé en Afrique.





Cette déclaration de Succès Masra reflète un sentiment croissant au sein de l'opposition tchadienne, qui appelle à une réévaluation des relations avec des puissances étrangères et à une plus grande autonomie dans la gestion des affaires nationales.





La rupture des accords de coopération militaire entre le Tchad et la France marque un tournant dans les relations entre les deux pays. Les déclarations de Succès Masra viennent s'inscrire dans ce contexte et offrent une perspective historique sur ces relations complexes. Il reste à voir quelles seront les conséquences de cette décision sur le long terme pour le Tchad et pour la région.