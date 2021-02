Tchad : Succes Masra réfugié à l’ambassade des USA, Ibedou arrêté

N’Djamena - Le président des Transformateurs, Succès Masra, s’est réfugié samedi, avec plusieurs militants de son parti, au sein de l’ambassade des États-Unis, dans le 7ème arrondissement. Entouré de ses deux gardes du corps, Succes Masra a remercié les gardes de l'ambassade qui lui ont permis "d'avoir la vie sauve".



Succès Masra, Mahamat Nour Ibedou et un groupe de manifestants ont marché et entonné l’hymne national, avant d’êtres pris pour cible par des tirs de gaz lacrymogène.



Le défenseur des droits de l’Homme, Mahamat Nour Ibedou, et la Trésorière des Transformateurs, Mme. Fatimé, ont été arrêtés par la police.



Le ministère de la Sécurité publique a interdit la "marche du peuple" de ce samedi 6 février initiée par "Les Transformateurs". Il a instruit les forces de sécurité de faire appliquer la mesure.