Tchad - Succès du Baccalauréat 2024 : L'ONECS salué pour son rôle crucial dans la revalorisation du système éducatif

Les deux ministres en charge de l'éducation et de l'enseignement supérieur, M. Ali Mahamat Djibrine et Mme. Koubra Hissein Abdramane, ont tenu à féliciter l'ONECS pour ses efforts remarquables dans l'organisation du Baccalauréat 2024. Ils ont souligné que l'Office a fait preuve d'une grande dynamique, d'une performance énergétique et d'une expérience avérée, qui se sont traduites par un déroulement des examens sans encombre et des résultats satisfaisants.



Un travail méticuleux et un management hors pair



Ce succès est le fruit d'un travail méticuleux et d'un management hors pair de la part de l'ONECS. L'équipe de l'Office a mis en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la transparence, la crédibilité et le bon déroulement des épreuves du Baccalauréat.



Un pilier de la revalorisation du système éducatif



Les efforts de l'ONECS contribuent de manière significative à la revalorisation du système éducatif tchadien. En organisant des examens crédibles et transparents, l'Office permet de garantir la qualité de la formation des élèves et de leur ouvrir la voie vers l'enseignement supérieur et le monde professionnel.



Un message d'encouragement et de persévérance



Les félicitations adressées à l'ONECS s'accompagnent d'un message d'encouragement et de persévérance. Les autorités invitent l'Office à poursuivre ses efforts pour consolider les acquis et relever les défis futurs.



Le succès du Baccalauréat 2024 est une source de satisfaction pour l'ensemble du peuple tchadien. Il témoigne de l'engagement des autorités et des acteurs éducatifs à œuvrer pour une éducation de qualité pour tous les enfants du pays. L'ONECS joue un rôle essentiel dans cette dynamique et mérite d'être félicité pour sa contribution précieuse à la revalorisation du système éducatif tchadien.