Tchad - Succès du projet PROSSAN au Wadi Fira : un bilan positif après 5 ans d'intervention

Après cinq années d'actions intenses sur le terrain, le projet PROSSAN (Projet d'Amélioration des Soins de Santé Primaire et Nutritionnelle) a officiellement pris fin. Financé par l'Union Européenne à hauteur de 6 494 845 €, ce projet, mis en œuvre par le consortium CARE-SECADEV, a permis d'améliorer considérablement l'accès aux soins de santé de base pour les populations du district de Guéréda, dans la province du Wadi Fira.





Le projet PROSSAN a atteint un taux d'exécution des activités de 98,73%, témoignant de son efficacité. Les principales réalisations incluent :



Amélioration de la qualité des soins: Les centres de santé ont été équipés en matériel médical, le personnel formé et les protocoles de soins renforcés.

Augmentation de la couverture vaccinale: Le nombre d'enfants vaccinés a significativement augmenté, réduisant ainsi les risques de maladies infantiles.

Lutte contre la malnutrition: Des programmes de nutrition ont été mis en place pour lutter contre la malnutrition infantile et maternelle.

Renforcement des capacités des communautés: Les communautés ont été sensibilisées aux questions de santé et ont été impliquées dans la gestion des centres de santé.





La cérémonie de clôture du projet a été l'occasion de faire le bilan des actions menées et de remercier tous les acteurs impliqués. Les autorités administratives, traditionnelles et sanitaires, les représentants des ONG, les responsables des centres de santé et les membres des communautés ont assisté à cet événement.





Malgré ces succès, des défis persistent. La pérennisation des acquis du projet reste un enjeu majeur. Il est essentiel de maintenir les efforts pour assurer la continuité des services de santé dans le district de Guéréda.