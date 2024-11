Tchad : Suite à l'intervention du ministre, la grande pompe est opérationnelle 24h/24

Lors de sa visite, le Ministre a constaté que la grande pompe mobile fonctionne normalement. Cette pompe est essentielle pour gérer les eaux de pluie et prévenir les inondations dans les zones touchées.



Actions Immediates

Suite à cette évaluation, le Ministre a donné l'ordre à son équipe d'approvisionner la grande pompe en carburant afin qu'elle puisse opérer 24 heures sur 24. Cette mesure vise à garantir une réponse rapide et efficace aux besoins d'évacuation des eaux dans les quartiers affectés.



La mise en marche de la grande pompe mobile et les actions promptes du Ministre illustrent l'engagement des autorités tchadiennes à lutter contre les inondations et à protéger les populations vulnérables. Ces efforts sont cruciaux pour assurer la sécurité et la résilience des communautés face aux défis climatiques.