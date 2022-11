Tchad : Sup'Management enseigne la culture de l’excellence à ses étudiants

Placée sous le thème "comment réussir son année universitaire", cette communication vise à inculquer et promouvoir la culture de l’excellence aux étudiants afin d'être utiles à la société.



Pour le directeur des études, Brahim Abakar Malloumi, l'excellence c'est l'engagement, la responsabilité et le respect de pouvoir fixer ses objectifs, d'être créatif et déterminé.



Le directeur de poursuivre que la réussite d'un étudiant découlera ainsi donc de la complicité sinon de la responsabilité des quatre acteurs clés, à savoir la responsabilité de l'étudiant, celle des parents, des enseignants et enfin celle de l'institution.



Brahim Abakar Malloumi a relevé que seule l'implication et la responsabilité de l'étudiant lui permettront de cheminer vers la réussite.



Quant au rôle que jouent les parents, ils ont l'obligation d'éduquer leurs progénitures dès le bas âge, de les accompagner dans le choix des projets d'études de leurs enfants, voir du parcours universitaire.



L'enseignant est un père et un ami ; il transmet des connaissances, accompagne, oriente et guide ses étudiants sur le droit chemin.



Le panel a rappelé que l'institution (école) a le devoir de chercher des enseignants qualifiés pour la formation des étudiants, tout en les orientant à l'atteinte de leurs objectifs dans le monde actif.



Toutefois, l'étudiant doit être un citoyen responsable, respectueux et respectable ; il doit se soumettre aux règles strictes de l'État et ou de la société.



La culture générale, le savoir-faire et savoir-être, l'idée de créativité et d'entreprenariat ont été vivement recommandés.