Tchad : Supervision conjointe et renforcement des capacités pour la vaccination

Les équipes du ministère de la Santé, de l'OMS et de GAVI ont effectué des visites de terrain dans les 10 provinces concernées afin d'évaluer la performance des programmes de vaccination et d'identifier les points d'amélioration potentiels.



Un programme de formation a été dispensé à 70 membres des équipes cadres des districts et aux prestataires de services de vaccination. Cette formation a permis de renforcer leurs connaissances et compétences en matière de gestion des programmes de vaccination, de suivi et évaluation, et de communication.



La vaccination est un outil essentiel pour prévenir les maladies évitables et sauver des vies. En renforçant les programmes de vaccination, le Tchad s'engage à protéger la santé de ses enfants et à contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable.



La réussite de cette mission de supervision conjointe et de renforcement des capacités est le fruit d'une collaboration étroite entre le ministère de la Santé publique, l'OMS et GAVI. Ce partenariat illustre l'importance de la synergie des efforts pour relever les défis de la santé publique et améliorer la couverture vaccinale au Tchad.