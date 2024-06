Tchad – Tabaski à Mao : Célébration dans la ferveur et le recueillement

Dès les premières heures de la matinée, des fidèles vêtus de leurs plus beaux habits ont afflué vers la place de l'Indépendance, créant une ambiance festive et solennelle. La prière a débuté à 7h00 sous la direction de l'imam de la grande mosquée de Mao, M. Mahamat Ahmat Moustapha.



Dans son sermon, l'imam a rappelé aux fidèles l'importance de cette fête qui commémore la soumission d'Abraham à Dieu et son sacrifice. Il a également insisté sur les valeurs de paix, de pardon et de solidarité qui fondent l'islam.



Un message de paix et de cohésion sociale



L'imam a également profité de cette occasion pour lancer un appel à la paix et à la cohésion sociale. Il a exhorté les fidèles à cultiver le vivre-ensemble et à s'engager dans la lutte contre les fléaux qui minent la société tchadienne.



Une célébration qui se poursuit dans les familles



A la fin de la prière, les fidèles se sont dispersés pour se retrouver en famille et partager un repas festif. L'immolation du mouton, un des rites importants de la Tabaski, a également eu lieu dans la plupart des foyers.



La Tabaski à Mao : Une tradition bien ancrée



La célébration de la Tabaski à Mao est une tradition bien ancrée dans la vie des populations locales. Cette fête est un moment important de rassemblement et de partage pour la communauté musulmane de la région. Elle est également une occasion de renforcer les liens sociaux et de promouvoir les valeurs de paix et de solidarité.