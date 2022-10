Tchad : Tamaral-Houda Acyl Ahmat reçue à la Présidence

Le 1er octobre, Tamaral-Houda Acyl Ahmat Akhabach a regagné le Tchad en provenance de France, après plusieurs années passées en exil.



Le président de la transition l'a remercié "pour son courage et son désir sincère d'accompagner ses frères et soeurs afin de construire le Tchad de demain", rapporte la Présidence.



L'ancienne activiste a exhorté toutes les forces vives, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur, à faire preuve d'esprit de dialogue pour contribuer de manière significative à la création de la justice sociale. Elle a également appelé toute l'opposition politico-militaire qui se trouve encore à l'étranger à regagner le pays pour construire un Tchad fort et uni.