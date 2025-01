Tchad : Tandem Sahel, un projet prometteur pour promouvoir la tolérance dans les écoles

Détails du Projet



Objectifs

Promouvoir la tolérance entre les différentes communautés.

entre les différentes communautés. Encourager l'acceptation de la diversité dans les écoles.

dans les écoles. Créer un environnement scolaire inclusif et respectueux.

Remerciements et Félicitations

Une cérémonie marquant le lancement du projet Tandem Sahel, baptisé "Sahelna", a eu lieu à l'ASJT. Ce projet a pour objectif de promouvoir la tolérance et l'acceptation de la diversité au sein des établissements scolaires.Le projet "Sahelna" est mis en œuvre par la fondation ACRA Tchad en collaboration avec ses partenaires, notamment ASJT Tchad et l'Association Nationale pour le Cousinage à Plaisanterie au Sénégal. Il est financé par l'Union Européenne au Tchad.Lors de la cérémonie, des remerciements ont été adressés à tous les partenaires impliqués, ainsi qu'à l'équipe pour leur engagement et leur travail acharné qui ont conduit à cette réussite.Ce projet représente une étape importante pour le développement d'une culture de paix et de coexistence harmonieuse dans les établissements scolaires tchadiens.