Tchad : Tanzy Lariam gagne le prix de l'OIM sur la migration et la cohésion sociale

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a organisé, en partenariat avec l'Association des écrivains et auteurs du Tchad (ASEAT), la finale du concours du slam urbain sur la migration et la cohésion sociale, ce 29 juin 2022 au Centre d'études et de formation pour le développement (CEFOD).



Le président de l'ASEAT, Sosthène Mbernodji, a indiqué que l'Association des Ecrivains et Auteurs du Tchad (ASEAT), en partenariat avec l'OIM, a lancé ce concours de SLAM sur la migration, afin de susciter les vocations littéraires. Selon lui, l'ASEAT est une organisation de la société civile tchadienne à but non lucratif qui œuvre pour la promotion du livre et des valeurs citoyennes au Tchad.



Elle a pour objectif de promouvoir la création littéraire, d'orienter les auteurs (es) et d'aider les élèves et étudiants à aimer la lecture et l'écriture. Pour Sosthène Mbernodji, le slam qui est une poésie orale, urbaine, déclamée devant un lieu public, sur un rythme scandé, est un genre d'expression en vogue. Cette déclamation poétique publique vise à surprendre ou créer l'émotion parmi l'auditoire, a-t-il ajouté.



Le slam est un moyen efficace d'expression, à travers des textes clairs moins saturés par la musique. La plupart des slameurs l'utilisent pour éveiller les consciences et provoquer les réflexions sur des thématiques précises : la migration en est une thématique non explorée et moins comprise, a mentionné Sosthène Mbernodji.



D'après le président, les poètes slameurs sont des écrivains qui prennent position, soit en témoignant, soit en dénonçant, faisant de leur plume une redoutable arme et de leur talent, un instrument au service d'une cause. Les jeunes poètes et slameurs, conscients de leur appartenance à la société, doivent logiquement refuser d'être de simples spectateurs des évènements. Ils doivent plutôt être des femmes et des hommes engagés, a-t-il relevé.



Être engagé pour un écrivain signifie, ou sous-entend, une prise de position sur un sujet et la défendre, en l'occurrence la migration dans sa forme régulière, a martelé Sosthène Mbernodji. Jean-Claude Bashirahishize relevé que le slam est un art qui perfectionne. 15 jeunes se sont préposés pour réunir tout le monde pour parler de la migration et la cohésion sociale.



Selon lui, les jeunes sont vraiment au centre de la migration, c'est pour cette raison que l'OIM a estimé organisé ce concours. La jeunesse, la migration et la cohésion sociale sont les préoccupations centrales de l'OIM, dit-il.



15 candidats étaient inscrits à prendre part à la compétition et 5 ont gagné un prix. Le 1er a gagné la somme de 150 000 FCFA, le 2ème 125 000 FCFA, le 3ème 100 000 FCFA, la 4ème 75 000 FCFA et la 5ème a eu 50 000 FCFA.