Tchad : Tapha Atokary, un jeune talentueux qui chante la femme du Guéra -Sortie officielle du clip "Jolie Demoiselle" le 7 juin 2024

Dans ce morceau, Tapha Atokary chante la beauté et la grâce des femmes du Guéra, une région du sud-ouest du Tchad. Sa voix suave et ses paroles poétiques dressent un portrait touchant de ces femmes admirables, piliers de leurs communautés.





Depuis sa première apparition sur scène, Tapha Atokary a su conquérir le cœur du public tchadien. Son talent et sa sensibilité ne font aucun doute, et ses fans attendent avec impatience la sortie de son premier clip.



"Jolie Demoiselle" promet d'être un véritable succès. La mélodie entraînante, les paroles touchantes et le talent de Tapha Atokary ne manqueront pas de séduire les mélomanes tchadiens et d'au-delà.



Rendez-vous le 7 juin 2024 pour découvrir le clip "Jolie Demoiselle" et laissez-vous transporter par la voix mélodieuse de Tapha Atokary !