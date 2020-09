Tchad : Tawa App, l'application mobile créée par un jeune en l'honneur de Alhadj Tawa

Un jeune entrepreneur du nom de Malloum Abba Mahamat, en classe de 3ème et âgé de 19 ans, a développé une application mobile Android et iOS dénommée "Tawa App".



C'est au nom de l'artiste Tchdien Alhadj Tawa que le jeune a initié son projet afin de permettre aux fans de visionner et liker ses vidéos, images et sons d'humour à partir de cette application.



Le jeune développeur Maloum Abba Mahamat a travaillé durant trois ans pour la réalisation de cette application de son artiste préféré Alhadj Tawa.



"J'ai beaucoup souffert pour réaliser ce projet, mais aujourd'hui Dieu merci. Dans la vie rien n'est impossible, mais seulement il faut doubler les efforts pour réussir", indique Malloum Abba Mahamat.



Le jeune développeur affirme que cette application permettra au célèbre artiste Alhadj Tawa de publier ses photos, vidéos et ses publications qui peuvent être partagées par ses fans.



L'application est déjà disponible sur Play Store et le sera bientôt sur l'App Store. De même que la version arabe qui suivra la version française prochainement.



"De nos jours, il est très difficile de faire la politique mais très facile d'entreprendre. C'est pourquoi, il est temps aux jeunes Tchadiens en général d'entreprendre dès la classe inférieure et non d'apprendre la politique pour une perte de temps", préconise Maloum Abba Mahamat.



Il appelle les jeunes diplômés à ne pas attendre l'intégration car l'État ne peut pas le faire pour tout le monde.



L'artiste Alhadj Tawa a salué et encouragé l'idée novatrice de ce jeune. Il demande aux partenaires techniques et aux personnes de bonne volonté d'aider ce jeune développeur à continuer à réaliser ses projets pour un Tchad fort de sa jeunesse en Technologies de l'information et de la communication.



La cérémonie a pris fin avec la remise d'une attestation de reconnaissance par le jeune développeur à l'artiste Alhadj Tawa.