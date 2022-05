Tchad : Tchad Uni appelle à une grande mobilisation pour la cause nationale

Dans un communiqué signé le 19 mai par Mahamat Zène Chérif, le président du parti Tchad Uni, constate avec désolation, le climat marqué par la violence de la répression des manifestants politiques par les forces de sécurité du 14 mai dernier, ayant occasionné plusieurs blessés.



Le parti déplore les nombreux cas d'arrestation des manifestants pacifiques, des leaders d'opinion, des syndicats et des avocats. Tchad Uni condamne et dénonce le non-respect des libertés et droits fondamentaux des citoyens et appelle le Conseil Militaire de Transition et à son gouvernement, leur obligation d'écouter et de prendre en compte les revendications populaires exprimées de manière pacifique, dans le respect de la l'égalité républicaine.



Face à cette situation, Tchad Uni demande la libération de toutes les personnes arrêtées et interpelle le gouvernement sur le respect des droits humains, la liberté d'opinion et la protection du droit civil et de ses biens, contre toutes formes des violences.



Enfin, Tchad Uni lance un appel solennel à tous ses militants et sympathisants sur l'ensemble du territoire national et ceux de la diaspora pour une grande mobilisation, pour mener des éventuelles actions pour la cause nationale.