Tchad : Tech4 Tchad forme 25 jeunes filles en Sas Hackeuse

25 jeunes filles ont reçu ce 9 décembre 2021, leurs attestations de fin de formation en Sas Hackeuse, au siège de Wenak Labs.



C'est le projet Tech4 Tchad, en partenariat avec Wenak Labs et l'ambassade de France au Tchad, qui a formé pendant sept semaines, les 25 filles dans le domaine de numérique. Le directeur exécutif de Wenak Labs Tchad, Abdelsalam Safi souligne l'importance du numérique à l’heure actuelle.



Le monde est désormais guidé par la digitalisation dans tous les domaines, et le Tchad ne peut pas rester en marge. « C’est pourquoi cette formation est l'occasion pour nous de booster nos compétences en tant que jeunes et continuer de gagner notre vie à travers des projets d’entrepreneurial », a-t-il ajouté. « Wenak Labs et ses partenaires vont vulgariser l’objectif de digitalisation de la société tchadienne, à l'ère du numérique », conclut Abdelsalam Safi.



Pour l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery, « cette formation des jeunes filles en Sas Hackeuse est le début d'une révolution numérique et nous devons tous le partager ». « Le grand défi que nous avons en commun avec Wenak Labs et les autres partenaires, c'est de ne pas mettre des barrages aux jeunes filles et femmes d'accéder aux métiers du 21ème siècle », a conclu le diplomate français.