Tchad : Technidev plaide pour la généralisation de l'enseignement à distance

Après ce symposium, tous les participants seront conviés à l'ONAMA pour restituer leurs projets contribuant à un enseignement de qualité. Khalid Fadoul Doutoum appelle les participants à bien participer pour appuyer le ministère et contribuer à l'insertion de l'enseignement scolaire à distance au Tchad.



Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Mahamat Seid, a relevé qu'aucune initiative citoyenne n'est tabou pour contribuer à la marche de l'école tchadienne. Le ministère reste ouvert à toutes les initiatives, dit-il.



D'après Mahamat Seid, l'enseignement à distance s'est imposé aujourd'hui comme un outil pédagogique de formation. Il est libre et virtuelle.



Le ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique a plusieurs défis à savoir : la formation ou le renforcement des capacités de l'enseignant et l'enseignement des sciences et de la technologie car la construction totale du pays ne peut se faire qu'à base de science et de scolarisation des filles, a indiqué Mahamat Seid.