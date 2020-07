Tchad- Technologies : Pose de la première pierre pour la construction d’un centre national des données

Le projet de modernisation des infrastructures et des communications électroniques a été lancé ce mardi 07 juillet 2020. Un projet qui a concerné principalement Le Ministère des Postes, des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication et le Ministère de l’Économie et de la Planification du Développement. Ce projet est estimé à un coût global de 114 milliards de F CFA.





«Si on résume en deux mots la science et technologie humaine, ça serait probablement l’énergie et l’information. Le passé du progrès planétaire était centré sur ces deux éléments et par les même le futur sera déterminé. Nous vivons dans une ère caractérisée par l’informatisation de la société humaine. …Connecter tout le monde et même toutes les choses c’est l’avenir, les pays qui savent bien saisir cette tendance ont plus de chance à gagner à l’avenir et même à réaliser un dépassement au virage dans le développement » explique l’ambassadeur de la Chine au Tchad Li Jin Jin pour qualifier l’importance de ce projet.





Ce projet comporte trois principales composantes à savoir la pose de la fibre optique sur une longueur de 2000 km qui permettra l’accès à internet haut débit pour l’ensemble des villes interconnectées ; la seconde composante du projet consiste en la construction à N’Djaména d’un centre national des données dont la pose de la première pierre a marqué la cérémonie de ce mardi ; et la troisième composante du projet qui se rapporte au renforcement des infrastructures du Groupe SOTEL TCHAD a expliqué le ministre des Postes, des Nouvelles technologies de l’information et de la communication Idriss Saleh Bachar.





Le Maire de la commune de N’Djaména Oumar Boukar s’est réjoui dudit projet de par son apport positif dans la vie des usagers de la capitale.





C’est en effet le Ministre d’Etat, ministre secrétaire général à la présidence, Kalzeubé Pahimi Deubet représentant le Maréchal du Tchad Président de la République, qui a posé la première pierre de construction de ce centre national des données. Il s’agit d’un immeuble qui sera nécessaire au traitement et au stockage des données numériques.





Kalzeubé Pahimi exhorte par contre l’entreprise Huawei à tout mettre en œuvre en vue de la réalisation des travaux dans le délai imparti. Il interpelle aussi l’Autorité de régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) à plus de rigueur dans le suivi des activités car il lui incombe la responsabilité de la coordination de ce projet.