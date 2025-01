Tchad : Tédébaye Dangar prête serment en tant que juge au Conseil constitutionnel

C’était au cours d’une audience solennelle de la Cour Suprême qui a également vu la présence du Premier Ministre Ambassadeur Allah Maye Halina, du président du Conseil National de Transition, Dr Haroun Kabadi, du Président du Conseil Constitutionnel, Me Jean-Bernard Padaré et des proches collaborateurs du Président de la République.



L’audience solennelle de prestation de serment a été ouverte par le Président de la Cour Suprême, M. Samir Adam Annour. Ouverture suivie par la lecture de l’acte de nomination par le greffier en chef, Tog-Yeallah Nodjitoloum.



Dans ses réquisitions, aux fins de prestation de serment, le Procureur Général près la Cour Suprême, Issa Tom a, situé le rôle du Conseil Constitutionnel dans le processus démocratique du Tchad. Issa Tom devait, par la suite, avancer quelques raisons qui ont motivé la nomination du récipiendaire en tant que membre du Conseil Constitutionnel avant de lui demander, d’appréhender, de sous-peser et peser chaque concept contenu dans le serment et de s’acquitter de sa tâche avec rigueur.



Le Président de la Cour Suprême, M. Samir Adam Annour a repris la parole pour donner au récipiendaire la formule de prestation de serment. Après quoi, Tédébaye Dangar a prêté serment.



Le serment prêté, Tédébaye Dangar, qui totalise à ce jour 23 ans de service au Conseil Constitutionnel, a été renvoyé à l’exercice de ses fonctions.



Le Président de la République, Chef de l’Etat, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO a félicité le récipiendaire et lui a souhaité courage et plein succès dans ses nouvelles fonctions de juge constitutionnel.